25 ноября, 13:38

Жительница Кургана заплатит миллион рублей за танец на мемориале павшим воинам

Обложка © freepik

Курганский областной суд вынес приговор по делу об осквернении символов воинской славы, сообщает URA.ru. Суд признал жительницу города виновной по части 3 статьи 354.1 УК РФ и назначил штраф в размере 1,1 миллиона рублей. Однако сумма была снижена.

«С учётом времени задержания, смягчить приговор и окончательно назначить штраф в размере 1 миллиона рублей», — зачитал решение судья.

Приговор пока не вступил в законную силу. Как отмечает издание, обвиняемая полностью признала свою вину в совершённом преступлении, что было учтено судом при определении меры наказания.

Напомним, ранее в суде в Кургане стартовало рассмотрение уголовного дела о публичном осквернении памяти павших воинов. Жительница Кургана, устроившая танец на мемориале памяти погибших в локальных конфликтах, полностью признала свою вину. Адвокат подтвердила, что её подзащитная признаёт вину в полном объёме, и выразила надежду на мягкое наказание.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Курганская область
