Жительница Кургана заплатит миллион рублей за танец на мемориале павшим воинам

Курганский областной суд вынес приговор по делу об осквернении символов воинской славы, сообщает URA.ru. Суд признал жительницу города виновной по части 3 статьи 354.1 УК РФ и назначил штраф в размере 1,1 миллиона рублей. Однако сумма была снижена.

«С учётом времени задержания, смягчить приговор и окончательно назначить штраф в размере 1 миллиона рублей», — зачитал решение судья.

Приговор пока не вступил в законную силу. Как отмечает издание, обвиняемая полностью признала свою вину в совершённом преступлении, что было учтено судом при определении меры наказания.

Напомним, ранее в суде в Кургане стартовало рассмотрение уголовного дела о публичном осквернении памяти павших воинов. Жительница Кургана, устроившая танец на мемориале памяти погибших в локальных конфликтах, полностью признала свою вину. Адвокат подтвердила, что её подзащитная признаёт вину в полном объёме, и выразила надежду на мягкое наказание.