18 ноября, 15:03

В Кургане судят женщину за танец на мемориале павшим воинам

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Курганском областном суде стартовало рассмотрение уголовного дела о публичном осквернении памяти павших воинов, сообщает URA.ru. Жительница Кургана, устроившая танец на мемориале памяти погибших в локальных конфликтах, полностью признала свою вину.

По данным издания, дело рассматривается по ст. 354.1 ч. 3 УК РФ. Адвокат подтвердила, что её подзащитная признаёт вину в полном объёме, и выразила надежду на мягкое наказание. Слушания по делу были отложены на неделю после краткого вступительного заседания, куда допустили представителей СМИ.

Ранее в Набережных Челнах группа подростков во время прямой трансляции осквернила символы воинской славы. Участники стрима получили за это 500 рублей. Инцидент произошёл у фонтана перед зданием администрации города, где подростки осквернили георгиевские ленты, размещённые на арках. Речь идёт о группе треш-стримеров, которые сознательно устроили провокацию ради просмотров и пожертвований.

