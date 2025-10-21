Подростки осквернили мемориал в российском регионе ради 500 рублей

В Набережных Челнах группа подростков во время прямой трансляции осквернила символы воинской славы. Участники стрима получили за это 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлено сообщение, согласно которому в городе Набережные Челны подростки осквернили символ воинской славы России», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл у фонтана перед зданием администрации города, где подростки в прямом эфире осквернили георгиевские ленты, размещённые на арках. Речь идёт о группе треш-стримеров, которые сознательно устроили провокацию ради просмотров и пожертвований.

Полиция Татарстана уже начала проверку. Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников происшествия. В МВД республики сообщили, что подросткам может грозить ответственность за хулиганство и осквернение символов воинской славы.

Ранее в центре Парижа произошёл похожий инцидент — адвокат, предположительно находившаяся под воздействием наркотиков, осквернила Могилу Неизвестного Солдата. Женщина срывала цветы, возложенные на памятник, а во время задержания укусила полицейского. После происшествия её поместили в психиатрическое отделение.