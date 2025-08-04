Вандалы осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям в Берлине

Неизвестные осквернили памятник жертвам депортации евреев, расположенный в берлинском районе Моабит. О случившемся говорится в пресс-релизе местной полиции.

Речь идёт о мемориале, установленном на мосту над товарной станцией «Моабит». Вандалы нанесли на памятник краску белого цвета и наклеили на него упаковочный скотч. Серьёзного ущерба монументу нанесено не было, правоохранители смогли очистить его самостоятельно. В настоящее время по факту случившегося ведётся расследование, делом занимается отдел по вопросам государственной безопасности.