Вандалы осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям в Берлине
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Неизвестные осквернили памятник жертвам депортации евреев, расположенный в берлинском районе Моабит. О случившемся говорится в пресс-релизе местной полиции.
Речь идёт о мемориале, установленном на мосту над товарной станцией «Моабит». Вандалы нанесли на памятник краску белого цвета и наклеили на него упаковочный скотч. Серьёзного ущерба монументу нанесено не было, правоохранители смогли очистить его самостоятельно. В настоящее время по факту случившегося ведётся расследование, делом занимается отдел по вопросам государственной безопасности.
Ранее в Санкт-Петербурге вандалы повредили мемориал «Блокадный трамвай». Видеозапись с процессом осквернения попала в Сеть, после чего было заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих из трех фигурантов, они принесли извинения за свой поступок.