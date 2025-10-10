Адвокат под наркотиками осквернила Могилу Неизвестного Солдата в центре Парижа

В центре Парижа адвокат, предположительно под наркотиками, осквернила Могилу Неизвестного Солдата и укусила полицейского при задержании. Её поместили в психиатрическое отделение, сообщает издание Paris Match.

«Адвокат была задержана после осквернения Могилы Неизвестного Солдата. Юрист срывала цветы, установленные на могиле, после чего оказала сопротивление, укусив полицейского», — говорится в публикации.

Как сообщает издание, 9 октября днем произошёл инцидент с участием 51-летней женщины у мемориала под Триумфальной аркой. Она подошла к памятнику и начала срывать венки. Попытавшись скрыться от патрульных, женщина оказала сопротивление при задержании, укусив одного из полицейских за запястье.

Впоследствии выяснилось, что она находилась под воздействием наркотических веществ. Для оценки психического состояния женщину направили в психиатрическое отделение при полицейском управлении.

Ранее сообщалось, что неизвестные надругались над памятником российским военнослужащим под Ростовом — злоумышленники похитили закреплённый на мемориале колокол. Полиция уже начала расследование, личности вандалов будут установлены.