Регион
12 сентября, 08:24

Две школьницы устроили варварский «обед» на Вечном огне

В Свердловской области две девочки пожарили зефир на Вечном огне, идёт проверка

Обложка © РИА Новости / Кирилл Брага

В Каменске-Уральском Свердловской области две школьницы пожарили зефир на Вечном огне у Мемориала героям Великой Отечественной войны. Региональная прокуратура начала проверку, личности несовершеннолетних устанавливаются, сообщили в самом ведомстве.

Дети пожарили зефир на Вечном огне. Видео © VK / Подслушано Каменск-Уральский.

«Согласно информации СМИ, 11 сентября 2025 года в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов, на Вечном огне пожарили зефир», — говорится в тексте.

Происходящее девочки снимали на телефон. Сначала одна из них взяла палку с зефиром и с хохотом начала опускать его в огонь, потом вторая. Обе нарушительницы хихикали и говорили, что хорошо придумали «с костром».

МВД: В Махачкале дети разрисовали портреты участников спецоперации маркерами
Ранее сообщалось, что в Волгодонском районе Ростовской области неизвестные осквернили на кладбище памятник военнослужащим, погибшим во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации. В частности с мемориала украли колокол, установленный буквально на днях.

