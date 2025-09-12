Две школьницы устроили варварский «обед» на Вечном огне

В Каменске-Уральском Свердловской области две школьницы пожарили зефир на Вечном огне у Мемориала героям Великой Отечественной войны. Региональная прокуратура начала проверку, личности несовершеннолетних устанавливаются, сообщили в самом ведомстве.

Дети пожарили зефир на Вечном огне. Видео © VK / Подслушано Каменск-Уральский.

«Согласно информации СМИ, 11 сентября 2025 года в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов, на Вечном огне пожарили зефир», — говорится в тексте.

Происходящее девочки снимали на телефон. Сначала одна из них взяла палку с зефиром и с хохотом начала опускать его в огонь, потом вторая. Обе нарушительницы хихикали и говорили, что хорошо придумали «с костром».