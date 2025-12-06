Бастрыкин ждёт отчёт о деле против бойца ММА за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Заур Исмаилов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное уголовное дело в отношении бойца ММА Заура Исмаилова, который устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в московском сквере. Об этом рассказала пресс-служба СК.
Боец тренирует удары на статуе мальчика. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Заур Исмаилов
«Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточняется в тексте. Исмаилов уже задержан.
Напомним, в Москве возбуждено уголовное дело об осквернении памятника ветеранам МЧС. Поводом стала публикация видео, на котором боец смешанных единоборств Заур Исмаилов проводит интенсивную тренировку у мемориала, имитируя удары по статуе ребёнка в сквере Дмитрия Михайлика. Исмаилов уже удалил ролик со своей страницы в соцсети.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.