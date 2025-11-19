Россия и США
19 ноября, 11:23

Пятерых петербуржцев задержали за осквернение церковной символики

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали пятерых молодых людей по подозрению в совершении действий, оскорбляющих чувства верующих. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что в результате мониторинга интернет-пространства полицейские обнаружили видеоролик, где группа лиц совершает неправомерные действия. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму оперативно установили и задержали всех подозреваемых.

В настоящее время следственные органы решают вопрос о мере пресечения в отношении задержанной молодёжи.

Ранее сообщалось, что родителей малолетних вандалов из Артёма наказали за осквернение могилы бойца СВО. По словам местной жительницы, в день рождения её погибшего сына она обнаружила на кладбище акт вандализма: с могилы были сорваны российские флаги, опрокинуты и разбиты цветочные вазоны, а венки оказались разбросаны по территории. Кроме того, на памятнике остались заметные следы повреждений.

Александра Мышляева
