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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 09:07

«‎Лазали по памятнику»: Осквернителями могилы бойца СВО оказались школьники

Родителей малолетних вандалов из Артёма наказали за осквернение могилы бойца СВО

Обложка © Телеграм / urist_pomosh

Обложка © Телеграм / urist_pomosh

В Артёме Приморского края к ответственности привлекли родителей детей, осквернивших на кладбище могилу участника спецоперации. Об этом сообщает региональное УМВД России.

В среду местная жительница рассказала, что она увидела сорванные российские флаги, разбитые вазоны, разбросанные венки и следы на памятнике, придя на могилку погибшего сына в день его рождения.

Видео © Телеграм / urist_pomosh

Инспекторы по делам несовершеннолетних оперативно установили участников инцидента — ими оказались четверо школьников 8, 10 и 12 лет. По словам детей, они осквернили могилу во время прогулки. Родители провели с ними профилактическую беседу о недопустимости такого поведения.

«Полицейские составили в отношении родителей несовершеннолетних протоколы об административном правонарушении, предусмотренном по частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — сказано в публикации.

«Навожу чистоту там, где её не ждали»: москвичка рассказала Life.ru, зачем приводит в порядок забытые могилы
«Навожу чистоту там, где её не ждали»: москвичка рассказала Life.ru, зачем приводит в порядок забытые могилы

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владимирской области вандалы разгромили могилы участников спецоперации. Дебоширы вырвали из земли кресты и раскидали венки, которые потом заметили родственники погибших солдат. У них также сложилось впечатление, что на захоронениях кто-то танцевал.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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