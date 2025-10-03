Россиянин пытался ввезти из Эстонии «Сатанинскую Библию»*

В 2024 году «Сатанинская Библия»* Антона Шандора Лавея была внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению на территории России. Экспертиза выявила в книге пропаганду религиозного учения, противоречащего традиционным ценностям российского общества, содержащую призывы к деструкции, ненависти и насилию, а также направленную на дискредитацию традиционных религий.