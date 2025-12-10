Путин в Индии
10 декабря, 14:49

В Петербурге арестовали блогершу, которая утопила новорожденного сына в тазу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 36-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве собственного новорождённого ребёнка. Прокуратура Калининского района поддержала ходатайство следствия, и арест продлён до 7 февраля 2026 года. Дело расследуется по статье об убийстве малолетнего.

Предположительно, речь может идти о коуче Анастасии Скворцовой. Трагедия произошла спустя 16 дней после рождения ребёнка. Источники утверждают, что женщина находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии, переживала послеродовую депрессию и была уверена, что не сможет вырастить сына без грудного кормления после того, как у неё пропало молоко.

Голову младенца обнаружили в холодильнике в центре развлечений для взрослых

Напомним, что Скворцова утопила своего сына, которому не исполнилось и месяца, в тазу с водой в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

