Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:22

В Петербурге мать утопила новорождённого в тазу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая, по версии следствия, утопила своего новорождённого ребёнка в тазу с водой в квартире на улице Ушинского. Об этом сообщили Mash на Мойке в правоохранительных органах.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

«Сторонилась всех»: Соседка рассказала о матери-убийце из Канска, зарубившей троих детей
«Сторонилась всех»: Соседка рассказала о матери-убийце из Канска, зарубившей троих детей

В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для обвиняемой.

Преступления против новорождённых, совершённые матерями, расследуются по наиболее тяжкой статье — убийство малолетнего. В таких случаях следствие, как правило, назначает комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую, поскольку суду необходимо установить не только обстоятельства происшествия, но и способность обвиняемой осознавать свои действия. В ряде подобных дел суды учитывают социальные условия, состояние здоровья и наличие или отсутствие поддержки у женщины.

Ванна с кровью и следы на стене: СК показал кошмарное видео из квартиры, где убили мать с детьми
Ванна с кровью и следы на стене: СК показал кошмарное видео из квартиры, где убили мать с детьми

В Санкт-Петербурге за последние годы правоохранительные органы несколько раз сообщали о расследованиях аналогичных преступлений. В каждом случае суд назначал длительные сроки лишения свободы — это один из самых жёстко караемых составов в уголовном праве. Следственный комитет подчёркивает, что работа по таким делам ведётся в приоритетном порядке, а меры пресечения обычно выбираются строгие, чтобы исключить попытки скрыться или повлиять на ход расследования.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar