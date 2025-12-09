В Петербурге мать утопила новорождённого в тазу

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая, по версии следствия, утопила своего новорождённого ребёнка в тазу с водой в квартире на улице Ушинского. Об этом сообщили Mash на Мойке в правоохранительных органах.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для обвиняемой.

Преступления против новорождённых, совершённые матерями, расследуются по наиболее тяжкой статье — убийство малолетнего. В таких случаях следствие, как правило, назначает комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую, поскольку суду необходимо установить не только обстоятельства происшествия, но и способность обвиняемой осознавать свои действия. В ряде подобных дел суды учитывают социальные условия, состояние здоровья и наличие или отсутствие поддержки у женщины.

В Санкт-Петербурге за последние годы правоохранительные органы несколько раз сообщали о расследованиях аналогичных преступлений. В каждом случае суд назначал длительные сроки лишения свободы — это один из самых жёстко караемых составов в уголовном праве. Следственный комитет подчёркивает, что работа по таким делам ведётся в приоритетном порядке, а меры пресечения обычно выбираются строгие, чтобы исключить попытки скрыться или повлиять на ход расследования.