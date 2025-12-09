Путин в Индии
9 декабря, 06:25

Голову младенца обнаружили в холодильнике в центре развлечений для взрослых

Обложка © Шедеврум

В токийском колл-центре, где продвигались секс-услуги, обнаружили страшную находку — расчленённое тело младенца. Об инциденте сообщает Japan Times со ссылкой на японское МВД.

Сообщается, что сотрудник центра вызвал полицию после того, как обнаружил в холодильнике предмет, похожий на детскую голову. Прибывшие оперативники извлекли голову, завёрнутую в пакет, а также руки и ноги, лежавшие в пластиковых контейнерах для еды. Туловище обнаружить не удалось. По предварительным данным, ребёнку было около двух месяцев, пол пока не установлен.

Полиция ведёт расследование по статьям о расчленении и оставлении тела. Местные жители рассказали, что здание используется как место ожидания для секс-работниц. По словам местных жителей район Сумида, где и произошло преступление, уже давно имеет дурную славу.

А ранее Life.ru писал, что 17-летняя студентка родила и бросила младенца в туалете общежития колледжа в Забайкалье. По данным прокуратуры, с малышом сейчас всё в порядке, его мать, предположительно, тоже нашли — оба доставлены в больницу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
