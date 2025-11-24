Россия и США
24 ноября, 14:26

17-летняя студентка родила и бросила младенца в туалете общежития колледжа в Забайкалье

В Забайкальском крае прокуратура начала проверку после обнаружения новорождённого в туалете общежития местного колледжа. О случившемся сообщается в телеграм-канале ведомства. Информация о состоянии выжившего младенца не приводится.

В общежитии колледжа нашли младенца. Видео © Telegram / ДоброГород03

«В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства произошедшего и оценят работу органов системы профилактики, а также организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение», — говорится в тексте.

Кадры обнаружения младенца появились в Сети. По словам очевидцев, в посёлке Агинское девушка родила прямо в туалете и оставила своего ребёнка на полу, завернув в тряпку. Как утверждает местный телеграм-канал «ДоброГород03», с малышом сейчас всё в порядке, его мать якобы тоже нашли — оба доставлены в больницу. Причины поступка девушки пока неизвестны.

Ранее в Санкт-Петербурге суд отправил под стражу женщину, которую следствие считает виновной в убийстве маленького сына. В состоянии алкогольного опьянения она швырнула младенца на пол, придя в ярость из-за его плача.

Обложка © freepik

Татьяна Миссуми
