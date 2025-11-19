Вдова Кунгурова дала детям чужую фамилию и запретила им общаться с семьёй певца

Отец покончившего с собой певца, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова Виктор рассказал, что невестка Ирина не даёт ему и супруге видеться с внуками. Более того, вдова дала детям другую фамилию — Меледины. Об этом Виктор рассказал в эфире «Пусть говорят». По его словам, никакого конфликта не было, просто Ирина перестала выходить на связь по неизвестной причине. Родители артиста подали в суд, чтобы добиться свиданий с внуками.

«Ирина первое время присылала видео и фото внуков. Потом просто исчезла. Никакого конфликта не было. Пытался звонить — нет ответа. Подал в суд, чтобы определить порядок встреч с внуками — иск подан в декабре 2024 года, но она затягивает суды», — поделился Виктор.

По его словам, Меледин — это фамилия первого мужа невестки. Сама женщина проживает с детьми в Москве, а родители певца — в Свердловской области, где и был похоронен их сын. Юлия, сестра Евгения, подтвердила слова отца. По её мнению, Ирина была с певцом лишь из-за его популярности и возможности вести роскошную жизнь на его деньги. Когда же всё посыпалось, женщина стала агрессивной. Юлия показала в студии «Пусть говорят» сообщение от Ирины, которое она послала супругу, когда он ещё был жив.

«Я приезжаю из Крыма, квартира на Зоологической в аренде, я сдаю её, а куда ты, бомжара, пойдёшь, хоть под забор — это уже твоё собачье дело», — говорится в тексте.

Семья Кунгурова уверена, что у Евгения с супругой были плохие отношения, женщина якобы заставляла мужа работать, не давала времени на отдых, постоянно требовала денег. Сестра артиста помнит, как её брат отдавал весь свой гонорар жене, даже когда пара разъехалась. Сейчас пенсионеры желают только одного, чтобы им давали видеть внуков, так как при жизни сына, они часто общались с малышами и даже возили на море.