Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в Москве
ТАСС: На теле певца Кунгурова не найдено признаков насильственной смерти
Певец Евгений Кунгуров. Обложка © ИТАР-ТАСС / Евгений Осокин
На теле скончавшегося оперного певца Евгения Кунгурова не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством", — указал собеседник агентства.
Вместе с тем представитель полиции подтвердил, что в последнее время певец находился в депрессивном состоянии. По его словам, Кунгуров наблюдался у психиатра в одной из частных клиник в Москве.
Напомним, участник музыкального шоу "Голос" Кунгуров покончил с собой в Москве 8 апреля. Его жена обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное сообщение. После этого певец перестал отвечать на звонки. Прибывшие к его дому спасатели нашли тело артиста под окнами дома.