Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в Москве

На теле скончавшегося оперного певца Евгения Кунгурова не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством", — указал собеседник агентства.

Вместе с тем представитель полиции подтвердил, что в последнее время певец находился в депрессивном состоянии. По его словам, Кунгуров наблюдался у психиатра в одной из частных клиник в Москве.