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9 апреля, 07:58
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Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в Москве

ТАСС: На теле певца Кунгурова не найдено признаков насильственной смерти

Певец Евгений Кунгуров. Обложка © ИТАР-ТАСС / Евгений Осокин

Певец Евгений Кунгуров. Обложка © ИТАР-ТАСС / Евгений Осокин

На теле скончавшегося оперного певца Евгения Кунгурова не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством", — указал собеседник агентства.

Вместе с тем представитель полиции подтвердил, что в последнее время певец находился в депрессивном состоянии. По его словам, Кунгуров наблюдался у психиатра в одной из частных клиник в Москве.

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Напомним, участник музыкального шоу "Голос" Кунгуров покончил с собой в Москве 8 апреля. Его жена обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное сообщение. После этого певец перестал отвечать на звонки. Прибывшие к его дому спасатели нашли тело артиста под окнами дома.

Дарья Нарыкова
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