"Всё было нормально": Певец Пенкин рассказал о последней встрече с погибшим Кунгуровым

Певец Сергей Пенкин в разговоре с телеграм-каналом Mash признался, что до сих пор не может поверить в смерть коллеги Евгения Кунгурова. По его словам, он общался со звездой шоу "Голос" около месяца назад.

"Я прям в ужасе каком-то. Я понимаю, что високосный год. Для меня это вообще какое то недоразумение. Всё вроде было нормально. В последний раз виделись где-то месяц назад", — признался исполнитель.

Также, по данным канала, жена пыталась дозвониться до певца примерно полтора часа. После этого она вызвала спасателей к дому Кунгурова.