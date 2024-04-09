"Всё было нормально": Певец Пенкин рассказал о последней встрече с погибшим Кунгуровым
Певец Пенкин признался, что не может поверить в смерть Кунгурова
Оперный певец Евгений Кунгуров. Обложка © Александр Артеменков
Певец Сергей Пенкин в разговоре с телеграм-каналом Mash признался, что до сих пор не может поверить в смерть коллеги Евгения Кунгурова. По его словам, он общался со звездой шоу "Голос" около месяца назад.
"Я прям в ужасе каком-то. Я понимаю, что високосный год. Для меня это вообще какое то недоразумение. Всё вроде было нормально. В последний раз виделись где-то месяц назад", — признался исполнитель.
Также, по данным канала, жена пыталась дозвониться до певца примерно полтора часа. После этого она вызвала спасателей к дому Кунгурова.
Напомним, что оперный певец, участник шоу "Голос" Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве. Его жена обратилась в экстренные службы вчера вечером и сообщила, что получила от супруга тревожное сообщение. После этого певец перестал отвечать на звонки. Прибывшие к его дому спасатели нашли тело певца под окнами дома.