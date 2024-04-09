Депрессия и раздвоение личности: Покончивший с собой певец Кунгуров имел проблемы с психикой

Участник шоу "Голос" Евгений Кунгуров, накануне покончивший с собой в Москве, имел проблемы со здоровьем, в том числе психическим. По данным Mash, ещё десять лет назад оперный певец начал страдать депрессией, которую со временем усугубил алкоголь. В 2015 году он решился на посещение психиатра, но назначенные препараты принимал недолго.

Евгений Кунгуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgenyi_kungurov_official

Кроме того, в 2023 году Кунгуров трижды попадал в психиатрическую больницу, где у артиста диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Он жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию.

После выписки певец перестал принимать лекарства и предпочёл обратиться к гипнологам и остеопатам. К этому добавились проблемы с физическим здоровьем: Кунгуров наблюдался у онколога.