Звезда шоу "Голос" Евгений Кунгуров закодировался перед самоубийством
Пенкин: У Кунгурова были проблемы с алкоголем, но он закодировался перед смертью
Оперный певец Евгений Кунгуров. Фото © ТАСС / Александр Артеменков
У оперного певца, участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова были проблемы с алкоголем, однако незадолго до своей кончины он закодировался, начал заниматься спортом и выглядел хорошо. Этими подробностями поделился в беседе с Kp.ru заслуженный артист РФ Сергей Пенкин.
"Последний раз я видел его совсем недавно, где-то месяц назад. Я приходил на программу "Романтика романса", которую вёл Женя. Он пребывал в приподнятом настроении. Я бы в жизни не подумал, что с ним что-то происходило. Я знаю, что у него имелись проблемы с алкоголем, но он закодировался и не пил, занимался спортом и хорошо выглядел", — рассказал музыкант.
Пенкин добавил, что новость о смерти Кунгурова он сперва даже не принял на веру, подумав, что в Сеть вбросили очередной фейк о чьей-то безвременной кончине. Артист признаётся, что во время последней встречи коллега выглядел как респектабельный, нормальный парень, востребованный артист и прекрасный педагог. Он выразил сожаление в связи с тем, что о некоторых людях пишут и вспоминают уже после смерти.
Напомним, о смерти певца стало известно 8 апреля: он покончил с собой. Жена Кунгурова обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное СМС. После этого артист перестал отвечать на звонки. Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины возле его дома. Правоохранители не нашли признаков насильственной смерти. Оказалось, что участник шоу "Голос" несколько раз лежал в психбольнице.