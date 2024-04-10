Звезда шоу "Голос" Евгений Кунгуров закодировался перед самоубийством

У оперного певца, участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова были проблемы с алкоголем, однако незадолго до своей кончины он закодировался, начал заниматься спортом и выглядел хорошо. Этими подробностями поделился в беседе с Kp.ru заслуженный артист РФ Сергей Пенкин.

"Последний раз я видел его совсем недавно, где-то месяц назад. Я приходил на программу "Романтика романса", которую вёл Женя. Он пребывал в приподнятом настроении. Я бы в жизни не подумал, что с ним что-то происходило. Я знаю, что у него имелись проблемы с алкоголем, но он закодировался и не пил, занимался спортом и хорошо выглядел", — рассказал музыкант.