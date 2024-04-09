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9 апреля, 13:59

Певец Кунгуров перед самоубийством обращался к врачу, но отказался ложиться в больницу

MK.ru: Певец Евгений Кунгуров перед гибелью отказался от госпитализации

Оперный певец Евгений Кунгуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgenyi_kungurov_official

Оперный певец Евгений Кунгуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgenyi_kungurov_official

Оперный певец Евгений Кунгуров, страдавший серьёзным заболеванием психики, перед самоубийством обращался за помощью к врачу, однако от госпитализации отказался. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным журналистов, артист незадолго до трагического события переписывался с медиком, который наблюдал его в связи с недугом. Кунгуров опасался за своё состояние, и врач предложил ему экстренно лечь в больницу. Однако участник шоу "Голос" отказался от госпитализации. Согласно информации СМИ, Кунгуров на протяжении нескольких лет мучился от тяжёлого заболевания, не один раз проходил лечение в спецклинике, но никакого результата это не принесло.

Депрессия и раздвоение личности: Покончивший с собой певец Кунгуров имел проблемы с психикой
Депрессия и раздвоение личности: Покончивший с собой певец Кунгуров имел проблемы с психикой

Напомним, о смерти певца стало известно 8 апреля: он покончил с собой. Жена Кунгурова обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное сообщение. После этого артист перестал отвечать на звонки. Прибывшие к его дому спасатели нашли тело мужчины возле дома. При этом правоохранители сообщили, что не нашли признаков насильственной смерти.

Дарья Нарыкова
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