Сдавал своих: В Курской области задержали 24-летнего агента украинской разведки

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Курской области. Молодого человека подозревают в совершении государственной измены. По версии следствия, он занимался сбором информации о военных и инфраструктурных точках региона в пользу Киева.

«На территории Курской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 2002 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Как выяснили силовики, контакт с задержанным установил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Общение велось через мессенджер Telegram, где фигуранта убедили пойти на конфиденциальное сотрудничество за денежное вознаграждение.

Задания от зарубежного куратора молодой человек выполнял не в одиночку. Согласно материалам дела, он привлёк к шпионской деятельности ещё четверых своих знакомых. Группа занималась наблюдением за объектами и передавала кураторам фотоматериалы.

«Действуя в интересах спецслужб Украины, россиянин привлек не менее четырёх жителей Курска из числа своих близких связей для сбора и передачи ему сведений, в том числе фотоматериалов, в отношении военных и гражданских объектов региона», — сообщили в ФСБ.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Он уже дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Оперативные мероприятия по выявлению всех обстоятельств дела продолжаются.

Ранее стало известно, что в России за 2025 год суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Также 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые отправлены в колонию, двое из них приговорены к пожизненному заключению.