ФСБ задержала медика в Донецке по подозрению в госизмене

В Донецке ФСБ задержала сотрудника одного из медицинских учреждений, ставшего фигурантом дела о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Согласно ведомству, мужчина поддерживал связь с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Армии России в Харцызске и Макеевском муниципальном округе. Он также сообщал своим кураторам данные о пациентах, поступавших в больницу с ранениями после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в России за 2025 год суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Также 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые отправлены в колонию, двое из них приговорены к пожизненному заключению.