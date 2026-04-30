30 апреля, 13:35

ФСБ показала видео с задержанными за акции устрашения против руководителей РКН

В Москве задержали двух человек, подозреваемых в проведении акции у домов руководителей Роскомнадзора. Видео с момента задержания распространила пресс-служба ЦОС ФСБ России.

В Москве задержали участников акции. Видео © ЦОС ФСБ

По данным ведомства, на дверях квартир были оставлены молотки, измазанные бутафорской кровью. Инцидент рассматривается как попытка запугивания. Как утверждают в силовых структурах, задержанные действовали по заданию иностранных кураторов и были завербованы под видом работы в частных агентствах. Отмечается, что один из фигурантов является несовершеннолетним.

«Что тебе не сиделось?»: Семья схваченного в Крыму агента Киева закатила скандал при ФСБ
Напомним, что инциденты произошли 28 апреля 2026 года. Фигуранты дела прибыли по местам жительства четырех представителей РКН, чтобы запугать их. В данный момент с задержанными работают следователи.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © ЦОС ФСБ России

Полина Никифорова
