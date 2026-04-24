Опубликовано видео задержания планировавших теракт против руководителей РКН

Опубликовано видео задержания причастных к подготовке теракта в отношении руководителей Роскомнадзора. Кадры предоставила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

Видео задержания планировавших теракт против руководителей РКН. Видео © ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ 18 апреля предотвратили попытку теракта против руководителей РКН в четырёх городах. Задержаны семь приверженцев праворадикальной идеологии, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram. Руководитель террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

Ранее в Приморье школьник купил читы в онлайн-игре «Стэндофф-2» и подвергся вербовке украинских спецслужб. ФСБ удалось пресечь попытку вовлечения несовершеннолетнего. 12-летний школьник из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». После того, как подросток перевёл деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ.