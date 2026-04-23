Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 03:31

В Приморье ФСБ пресекла вербовку школьника спецслужбами Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В Приморье школьник купил читы в онлайн-игре «Стэндофф-2» и подвергся вербовке украинских спецслужб. Как сообщает краевая антитеррористическая комиссия, ФСБ удалось пресечь попытку вовлечения несовершеннолетнего.

«12-летний школьник из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». После того, как подросток перевёл деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Как следует из скриншотов переписки, собеседник школьника требовал «за молчание» две тысячи рублей, иначе он бы сообщил в правоохранительные органы. Подросток рассказал о происходящем родителям. Они обратились в органы государственной безопасности.

112 млн рублей на поддельных договорах: как в Петербурге «продавали» нянь из Азии
А ранее сотрудники органов госбезопасности пресекли преступные намерения 45-летнего россиянина в столице. Мужчина планировал совершить террористический акт возле зданий Минобороны. Оперативники выяснили, что подозреваемый самостоятельно вышел на связь с представителями радикальных формирований. Он должен был сам выбрать место для взрыва.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar