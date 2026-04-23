В Приморье ФСБ пресекла вербовку школьника спецслужбами Украины

В Приморье школьник купил читы в онлайн-игре «Стэндофф-2» и подвергся вербовке украинских спецслужб. Как сообщает краевая антитеррористическая комиссия, ФСБ удалось пресечь попытку вовлечения несовершеннолетнего.

«12-летний школьник из Приморского края купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». После того, как подросток перевёл деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Как следует из скриншотов переписки, собеседник школьника требовал «за молчание» две тысячи рублей, иначе он бы сообщил в правоохранительные органы. Подросток рассказал о происходящем родителям. Они обратились в органы государственной безопасности.