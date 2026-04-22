112 млн рублей на поддельных договорах: как в Петербурге «продавали» нянь из Азии

Петербурженка с тройным гражданством предстанет перед судом по обвинению в организации нелегальной миграции. По данным МВД России, 46-летняя женщина помогла легализоваться в России 434 няням и сиделкам из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Петербурженка заработала 112 млн рублей на нелегальных нянях и сиделках из Азии. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Фигурантка легализовала в нашей стране 434 иностранки, что принесло ей прибыль в размере более 112 млн рублей», — написала Волк в Telegram-канале.

Выяснилось, что обвиняемая управляла двумя компаниями, которые занимались оформлением приглашений для женщин из азиатских стран с целью их въезда в Россию. При этом использовались фальшивые трудовые договоры, где значилось, что они будут преподавать. На самом деле эти женщины работали домашним персоналом в семьях в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в России по итогам масштабных рейдов силовых ведомств в марте принято решение о выдворении из страны порядка шести тысяч иностранных граждан. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно с этим для 7,7 тысячи мигрантов был закрыт въезд на территорию страны.