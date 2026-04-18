Дума в мае примет закон об ужесточении выдворения мигрантов по 43 статьям КоАП

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов, направленных на ужесточение и систематизацию миграционной политики. О текущей работе над инициативами сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, сегодня выдворение как мера ответственности для иностранных граждан предусмотрено в 22 статьях КоАП. При этом предлагается расширить перечень оснований до 43 статей. Он уточнил, что соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении парламента, а его принятие планируется в мае.

Кроме того, в Госдуме рассматриваются ещё шесть инициатив, связанных с регулированием миграционной сферы и усилением контроля в этой области. Отдельно Володин напомнил, что с февраля 2025 года полиция получила право принимать внесудебные решения о депортации мигрантов за административные правонарушения.

По данным МВД, в 2025 году из России были высланы около 72 тысяч иностранных граждан, часть из них с последующим запретом на въезд. В марте 2026 года, как уточняется, число выдворенных составило почти 14 тысяч человек. Володин отметил, что подобная динамика, по его оценке, свидетельствует об эффективности уже принятых законодательных решений.

Ранее сообщалось, что в России по итогам масштабных рейдов силовых ведомств в марте принято решение о выдворении из страны порядка шести тысяч иностранных граждан. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно с этим для 7,7 тысячи мигрантов был закрыт въезд на территорию страны.