Задержанный ФСБ агент Киева должен был сам выбрать место для теракта

Задержанный за подготовку теракта россиянин, рассчитывавший вступить в ряды ВСУ, должен был сам выбрать место для взрыва. Об этом фигурант рассказал на допросе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По словам фигуранта, ему предоставили координаты тайника и трёх объектов.

Допрос мужчины, задержанного за подготовку теракта в Москве. Видео © ЦОС ФСБ России

«На моё усмотрение, куда это взрывное устройство положить», — сказал он. Подрыв планировался при помощи пульта.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали гражданина России, собиравшегося устроить взрыв на объекте Минобороны. За это куратор обещал содействовать его вступлению в ряды ВСУ и переезду на Украину. Известно, что фигурант сам вышел на связь с представителем Киева. Возбуждено уголовное дело.