За взрыв — билет в ряды ВСУ: ФСБ задержала предателя, готовившего теракт у Минобороны в Москве

Сотрудники органов госбезопасности пресекли преступные намерения 45-летнего россиянина в столице. Мужчина планировал совершить террористический акт возле зданий, принадлежащих Министерству обороны.

«В Москве задержан гражданин России 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) около объектов Министерства обороны», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Оперативники выяснили, что подозреваемый самостоятельно вышел на связь с представителями радикальных формирований. Кураторы дали ему конкретное поручение, после чего фигурант прибыл в столицу для реализации плана.

Злоумышленник намеревался использовать самодельное устройство для атаки. По версии следствия, успешное завершение этой задачи должно было стать его «пропуском» для выезда на территорию Украины.

Там задержанный рассчитывал вступить в ряды боевиков, чтобы участвовать в вооружённом противостоянии против российской армии. Однако преступный замысел был вовремя выявлен правоохранительными органами.

Сейчас с задержанным работают следователи. Устанавливаются все возможные сообщники, которые могли быть вовлечены в подготовку готовящегося преступления.

Ранее в Следственном комитете рассказали, как мошенники под видом сотрудников спецслужб вербуют подростков для совершения диверсий на территории России. Один из последних примеров — дело 17-летнего учащегося кулинарного колледжа из Петербурга. Он поверил, что стал внештатным агентом и начал выполнять поручения «коллег».