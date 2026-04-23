Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 06:50

ФСБ задержала на Кубани мужчину, собиравшегося воевать за Украину против ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Сотрудники краевого управления ФСБ предотвратили намерение жителя Краснодарского края перейти на сторону врага. Мужчину задержали прямо при попытке выехать на территорию Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как выяснили оперативники, россиянин сам инициировал контакт с представителями запрещённого в РФ украинского военизированного объединения (признано террористическим). Он намеревался вступить в его ряды и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют приготовление к государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовление к участию в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).

Фигурант является местным жителем. Сейчас он находится под стражей, следователи устанавливают все обстоятельства его преступных намерений и возможных сообщников.

В Приморье ФСБ пресекла вербовку школьника спецслужбами Украины

Ранее сотрудники органов госбезопасности пресекли преступные намерения 45-летнего россиянина в столице. Мужчина планировал совершить террористический акт возле зданий Минобороны. Оперативники выяснили, что подозреваемый самостоятельно вышел на связь с представителями радикальных формирований. Он должен был сам выбрать место для взрыва.

Дарья Денисова
