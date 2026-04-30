ФСБ задержала исполнителей акций устрашения против сотрудников РКН

В Московской области оперативники пресекли деятельность двоих граждан, выполнявших указания украинских спецслужб. Мужчин взяли под стражу по подозрению в подготовке и реализации акций устрашения, направленных против высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора.

По данным силового ведомства, вербовка подозреваемых проходила через мессенджер Telegram. Кураторы предлагали исполнителям работу, маскируя ее под деятельность в детективных и коллекторских фирмах.

Согласно официальному сообщению ЦОС ФСБ, «задержаны двое жителей Московского региона, завербованные украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах».

Инциденты произошли 28 апреля 2026 года. Фигуранты дела прибыли по местам жительства четырех представителей надзорного органа, чтобы запугать их.

В данный момент с задержанными работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также проверяется причастность исполнителей к другим аналогичным эпизодам.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта против руководителей РКН в четырёх городах. Задержаны семь приверженцев праворадикальной идеологии, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram. Руководитель террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.