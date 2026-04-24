24 апреля, 05:55

Угрозы, нападения и вербовка: ФСБ раскрыла детали экстремистских атак на сотрудников РКН

ФСБ заявила об угрозах и нападениях на семьи сотрудников Роскомнадзора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Центр общественных связей ФСБ выступил с заявлением о ситуации вокруг Роскомнадзора. Ведомство сообщило, что специалисты надзорного органа и их родственники оказались под прицелом. В адрес людей поступают прямые угрозы физической расправы.

По данным правоохранителей, злоумышленники не ограничиваются запугиванием. Фиксируются факты вооружённых нападений и проведения экстремистских акций. Более того, компетентные органы располагают сведениями о подготовке террористических актов.

Следствие установило, что за этими преступлениями стоят молодые граждане России, в том числе несовершеннолетние. Эти люди действуют не по своей воле, а по прямым инструкциям из-за рубежа.

В спецслужбе подчеркнули, что молодежь попадает под влияние украинских кураторов. Иностранные агенты координируют действия радикально настроенных граждан, превращая их в инструмент для давления на госслужащих.

Причиной такой агрессии называют профессиональную деятельность пострадавших по обеспечению безопасности в цифровой среде. Сейчас силовые структуры проводят комплекс мероприятий, направленных на нейтрализацию этой угрозы и защиту сотрудников.

ФСБ задержала на Кубани мужчину, собиравшегося воевать за Украину против ВС РФ
ФСБ задержала на Кубани мужчину, собиравшегося воевать за Украину против ВС РФ

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России пресекли попытку свершения террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора в четырёх городах. По данным Центра общественных связей ФСБ, речь шла о подрыве автомобиля с использованием самодельного взрывного устройства.

Оксана Попова
