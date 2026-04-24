Угрозы, нападения и вербовка: ФСБ раскрыла детали экстремистских атак на сотрудников РКН

Центр общественных связей ФСБ выступил с заявлением о ситуации вокруг Роскомнадзора. Ведомство сообщило, что специалисты надзорного органа и их родственники оказались под прицелом. В адрес людей поступают прямые угрозы физической расправы.

По данным правоохранителей, злоумышленники не ограничиваются запугиванием. Фиксируются факты вооружённых нападений и проведения экстремистских акций. Более того, компетентные органы располагают сведениями о подготовке террористических актов.

Следствие установило, что за этими преступлениями стоят молодые граждане России, в том числе несовершеннолетние. Эти люди действуют не по своей воле, а по прямым инструкциям из-за рубежа.

В спецслужбе подчеркнули, что молодежь попадает под влияние украинских кураторов. Иностранные агенты координируют действия радикально настроенных граждан, превращая их в инструмент для давления на госслужащих.

Причиной такой агрессии называют профессиональную деятельность пострадавших по обеспечению безопасности в цифровой среде. Сейчас силовые структуры проводят комплекс мероприятий, направленных на нейтрализацию этой угрозы и защиту сотрудников.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России пресекли попытку свершения террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора в четырёх городах. По данным Центра общественных связей ФСБ, речь шла о подрыве автомобиля с использованием самодельного взрывного устройства.