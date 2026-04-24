24 апреля, 05:46

ФСБ пресекла теракт в отношении руководителей Роскомнадзора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Сотрудники ФСБ России 18 апреля пресекли попытку свершения террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора в четырёх городах. По данным Центра общественных связей ФСБ, речь шла о подрыве автомобиля с использованием самодельного взрывного устройства.

Силовики отмечают, что в последнее время руководству Роскомнадзора, сотрудникам ведомства и членам их семей поступают угрозы физической расправы. Фиксируются случаи вооружённых нападений, а также попытки подготовки новых терактов. Исполнителями, как утверждается, выступают молодые граждане России, включая несовершеннолетних.

«В результате проведённых мероприятий в г. Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления. Главарь террористической группы — житель г. Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооружённое сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяты взрывное устройство весом около 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета и радиостанции. Также обнаружены материалы неонацистского характера, символика украинских Вооружённых формирований и инструкции по вступлению в запрещённую в России террористическую структуру.

«В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту», — отметили в ЦОС.

Жителя Приамурья осудили на 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе
Жителя Приамурья осудили на 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе

Ранее сотрудники краевого управления ФСБ предотвратили намерение жителя Краснодарского края перейти на сторону врага. Мужчину задержали прямо при попытке выехать на территорию Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют приготовление к государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовление к участию в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).

Тимур Хингеев
