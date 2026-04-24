ФСБ пресекла теракт в отношении руководителей Роскомнадзора

Сотрудники ФСБ России 18 апреля пресекли попытку свершения террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора в четырёх городах. По данным Центра общественных связей ФСБ, речь шла о подрыве автомобиля с использованием самодельного взрывного устройства.

Силовики отмечают, что в последнее время руководству Роскомнадзора, сотрудникам ведомства и членам их семей поступают угрозы физической расправы. Фиксируются случаи вооружённых нападений, а также попытки подготовки новых терактов. Исполнителями, как утверждается, выступают молодые граждане России, включая несовершеннолетних.

«В результате проведённых мероприятий в г. Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления. Главарь террористической группы — житель г. Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооружённое сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяты взрывное устройство весом около 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета и радиостанции. Также обнаружены материалы неонацистского характера, символика украинских Вооружённых формирований и инструкции по вступлению в запрещённую в России террористическую структуру.

«В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту», — отметили в ЦОС.

Ранее сотрудники краевого управления ФСБ предотвратили намерение жителя Краснодарского края перейти на сторону врага. Мужчину задержали прямо при попытке выехать на территорию Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют приготовление к государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовление к участию в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).