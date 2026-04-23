Жителя Приамурья осудили на 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе

В Амурской области вынесен приговор местному жителю, который планировал совершить диверсию на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчина также обвинялся в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, запрещённой на территории России.

«Вынесен обвинительный приговор жителю Амурской области, причастному к совершению государственной измены, приготовлению к совершению диверсии на участке Транссиба, а также к участию в деятельности террористической организации, противоправная деятельность которого выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области», — сказано в заявлении.

Следствием установлено, что 39-летний амурчанин, являясь приверженцем украинского террористического объединения, в 2024 году по собственной инициативе вступил в электронную переписку с его представителем. В ходе общения он получил инструкции по минно-подрывному делу и приобрёл комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства. После совершения теракта мужчина намеревался перебраться на Украину и присоединиться к боевикам для участия в вооружённых действиях против Армии России.

1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным по статьям «Государственная измена», «Приготовление к диверсии» и «Участие в деятельности террористической организации». Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Крыму была пресечена работа агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Злоумышленник занимался сбором секретных сведений о подразделениях российского оборонного ведомства на полуострове. Подозреваемый — уроженец Волгоградской области 1995 года рождения. Мужчина сам инициировал общение с представителем зарубежных спецслужб. Мужчине инкриминируют статью 275 УК РФ, подразумевающую ответственность за государственную измену.