18 апреля, 12:07

В Ленобласти школьнику вменяют теракт из-за поджога двух ж/д объектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Следствие ходатайствует перед судом об аресте школьника, обвиняемого в теракте после поджога двух объектов железнодорожной инфраструктуры в Ленинградской области. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

«Во Всеволожский городской суд Ленобласти поступило ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина, обвиняемого в совершении террористического акта (часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в четверг подросток поджёг релейный шкаф сигнализации на перегоне у станции Лаврики, а затем — трансформаторную подстанцию в районе станции Девяткино.

Подросток учится в школе, ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Следствие просит заключить несовершеннолетнего под стражу на два месяца.

Работа для подростков: сколько часов и где нельзя трудиться до 18 лет

Ранее в Следственном комитете рассказали, как мошенники под видом сотрудников спецслужб вербуют подростков для совершения диверсий на территории России. Один из последних примеров — дело 17-летнего учащегося кулинарного колледжа из Петербурга. Он поверил, что стал внештатным агентом и начал выполнять поручения «коллег».

Владимир Озеров
