Работа для подростков: сколько часов и где нельзя трудиться до 18 лет

Несовершеннолетние россияне имеют право устраиваться на работу и получать зарплату — правда, при соблюдении некоторых «но». Издание «Гарант.ру» напомнило, что именно закон говорит о подростках в трудовых коллективах.

Например, детям до 14 лет, сиротам и тем, кто остался без попечения, необходимо согласие от органов опеки. А всем постарше и из полных семей — только от родителей. Запрещено устраиваться на предприятия с вредными или опасными условиями, в том числе, если должность предусматривает работу с тяжестями или на высоте. Не получиться откликнуться и на вакансию с риском для нравственного развития — например, в ночном клубе.

Подростков также запрещено брать на испытательный срок. Ограничен и максимальный рабочий день: например, с 14 до 15 лет несовершеннолетний не может уделять своим обязанностям более 24 часов в неделю. А если он учится в школе или колледже — вдвое меньше, вне зависимости от возраста.

Зарплата у такого сотрудника рассчитывается согласно отработанному времени, а при сдельной оплате — с учётом выработки. Возможны доплаты, но лишь по желанию работодателя. Командировки и занятость по совместительству запрещены.

Что касается отпуска, то подросток имеет право на 31 день отдыха, но без права переноса на следующий год и замены на денежную компенсацию. Медосмотры необходимо проходить каждый год, но за счёт работодателя. Налоги, как и у взрослых, взимаются перед выплатой довольствия.

А вот чтобы уволить несовершеннолетнего, придётся постараться. По желанию начальства это возможно либо по веским основаниям — например, при закрытии организации, — либо с согласия трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее россиян предупредили о праве работодателя уволить сотрудника за грубую критику начальства. При этом произвольно наказывать людей начальство не может — трудовой кодекс не предусматривает «штрафов».