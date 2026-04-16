16 апреля, 06:43

Терпеть или критиковать? Юрист объяснил, за что на самом деле могут уволить из компании

Юрист предупредил о риске увольнения за грубую критику руководства

Работодатель не может произвольно наказывать сотрудников: трудовой кодекс не предусматривает «штрафов» по усмотрению компании. А вот за грубую критику начальства работнику грозит замечание, выговор или увольнение. Всё зависит от формы поведения, рассказал юрист Марчел Кырлан.

Сотрудник имеет право на профессиональную оценку решений руководителя, пояснил юрист в интервью с Lenta.ru. Но если критика переходит в оскорбления, грубость или публичный подрыв дисциплины, это влечёт дисциплинарные последствия.

При этом резкое высказывание не всегда ведёт к увольнению. Но при повторных нарушениях работодатель может расторгнуть трудовой договор. Закон защищает не лояльность к начальству, а трудовой порядок и допустимые формы делового общения.

Кстати, к дисциплинарной ответственности может привести и опоздание на работу. Это является нарушением режима рабочего времени, установленного работодателем, за что грозит ответственность. Наказание зависит от последствий и тяжести проступка. Но в случае первого опоздания уволить не могут.

Лия Мурадьян
