Можно ли уволить за насморк? Ответ эксперта шокирует

Работодателю очень сложно уволить сотрудника за то, что тот пришёл на работу больным и заразил других. Об этом «Ленте.ру» рассказал HR-директор компании «КРОС» Сергей Муравьёв.

Он объяснил, что в Трудовом кодексе нет статьи, которая бы прямо разрешала увольнение по такой причине. Даже если коллеги заболели, работодателю придется доказать, что виноват именно этот сотрудник, а это почти нереально и легко оспорить в суде. К тому же, увольнение — это крайняя мера, которой должны предшествовать выговор или замечание.

По словам эксперта, есть два пути. Первый — прописать в правилах компании, что больным на работу приходить нельзя, и ознакомить с этим правилом всех сотрудников под роспись. Второй — доплачивать работникам на больничном до их обычной зарплаты, чтобы они не теряли в деньгах и не стремились работать с плохим самочувствием.

«Такую выплату можно увязать с выслугой лет, то есть сроком работы сотрудника компании, например, от одного года — компенсация до 60 процентов, от трёх лет — до 80, от пяти лет — до 100. Данные выплаты тоже стоит фиксировать в локальных нормативных актах организации», — резюмировал специалист.

Ранее Life.ru писал, что в России граждане не вправе взять больничный, если любимый питомец заболел или умер, однако можно оформить отпуск с согласия работодателя. Кроме того, трудовое законодательство позволяет взять отгул за свой счёт.