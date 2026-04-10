Бабушки в деле, зумеры отдыхают: Малый бизнес массово отказывается от «золотых резюме»

Российские предприниматели из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) всё чаще отказываются от погони за безупречными резюме. Они сознательно берут на работу тех, кого принято считать неидеальными: с перерывами в стаже, без профильного образования, сменивших профессию или возрастных. И, как выяснилось, не прогадывают. Об этом сообщают «Ведомости».

Исследование доцента Финансового университета Анастасии Кузьминой показало: у компаний, нанимающих «дефектных» кандидатов, текучесть кадров почти в два с половиной раза ниже (18% против 40%). А производительность выше — 5,8 рубля выручки на рубль затрат на персонал против 5 рублей у тех, кто гнался за идеалом.

Затраты на поиск и адаптацию у первой группы также оказались на 56% ниже. Самая благодарная аудитория — родители в декрете: им малый бизнес может предложить гибкий график, а взамен получает высокую лояльность. Текучесть среди них почти в три раза ниже, чем у остальных.

Куда многие работодатели не смотрят, а зря — это кандидаты за пятьдесят. Сотрудники старшего возраста демонстрируют железную дисциплину, реже берут больничные и почти не увольняются по собственному желанию без веской причины. Компании, нанимавшие возрастных работников, показали на 40% более низкую текучесть по сравнению с теми, кто ставил на молодёжь.

Малый бизнес готов рисковать там, где крупные корпорации отсеивают «неформат» на ранних этапах. Собственники лично выбирают сотрудников, и в условиях кадрового голода (безработица в феврале обновила минимум — 2,1%) это становится стратегическим преимуществом. Люди с ограниченными шансами на рынке крепко держатся за место, работают без постоянного надзора и быстро окупают издержки на входе.

Ранее Life.ru писал о причинах, почему зумеры не хотят работать в офисе и рвутся на вахту. Желание «встать и уехать» куда-то на север у молодежи появляется все чаще. Низкий порог входа тоже играет роль — берут практически всех. Кроме того, на вахте мало мест, где можно потратить деньги, поэтому всё идёт в накопления.