Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 11:07

HR-эксперт объяснил, почему зумеры не хотят работать в офисе и рвутся на вахту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Kokhanova

Российские зумеры всё чаще отказываются от офисной работы с графиком 5/2 в пользу вахтового метода — ради ощутимого ежемесячного дохода и быстрого накопления средств. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, зарплаты и условия в офисах, особенно в регионах, не выдерживают конкуренции с вахтой. Именно поэтому молодые люди могут «встать и уехать». Специалист пояснил, что работодатели на вахте компенсируют дорогу, предоставляют бесплатное жильё, горячее питание, спецодежду и длительные периоды отдыха (например, 30 дней работы — 30 дней отдыха). Низкий порог входа, подчеркнул Мурадян, тоже играет роль — берут практически всех. Кроме того, на вахте мало мест, где можно потратить деньги, поэтому всё идёт в накопления.

Однако у такой занятости есть и серьёзные минусы. Несмотря на привлекательный график, вахта, как правило, подразумевает 10–12-часовой рабочий день. В эфире радио Sputnik эксперт также отметил физическое и психическое выгорание, длительную разлуку с семьёй и партнёрами. Кроме того, ограниченное развитие компетенций — большинство вахтовых позиций остаются линейными рабочими местами без сложного интеллектуального или научного труда.

«Чем дольше человек работает на вахте, тем труднее ему сменить эту траекторию», — резюмировал Мурадян.

Зумеров накрывают панические атаки из-за отказа от оверсайза

Эксперты заметили, что офисные сотрудники поколения Z всё чаще проводят обеденный перерыв не для восстановления сил, а чтобы справиться с последствиями рабочего стресса. У некоторых молодых специалистов напряжение накапливается до такой степени, что во время паузы им приходится буквально «перезагружаться» — иногда доходя до слёз.

