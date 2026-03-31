Зумеров накрывают панические атаки из-за отказа от оверсайза

Резкий отказ от оверсайза и переход на облегающую одежду может вызывать у некоторых людей сильный дискомфорт, тревогу и даже приступы паники. Об этом SHOT Проверке рассказала клинический психолог, доцент Пироговского медуниверситета Ирина Изюмова.

По её словам, за последние годы многие настолько привыкли к свободным вещам, что мозг начал воспринимать их как состояние нормы и безопасности. Такая одежда, популярная у поколения Z, не давит, не сковывает движения и ассоциируется с комфортом. Когда человек после долгого перерыва надевает что-то по фигуре, организм может отреагировать на это как на стресс. Ткань начинает ощущаться слишком тесной, а само состояние — непривычным и давящим.

У части людей это может сопровождаться физическими симптомами: учащённым сердцебиением и ощущением нехватки воздуха. В отдельных случаях, по её словам, дело доходит и до панических атак.Чтобы избежать такой реакции, возвращаться к облегающей одежде она советует постепенно. Например, сначала сочетать более узкие вещи со свободными элементами гардероба. Также специалист рекомендует выбирать мягкие ткани и начинать с максимально комфортных моделей, чтобы переход не оказался слишком резким для психики и тела.

