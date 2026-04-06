Офис довёл зумеров до слёз: молодёжь просит отдельные комнаты для истерик

Представители поколения Z все чаще используют обеденный перерыв не для отдыха, а чтобы прийти в себя после рабочего напряжения. Об этом пишет Yahoo.

По данным издания, у части молодых сотрудников стресс накапливается настолько сильно, что во время паузы им приходится буквально «перезагружаться» — иногда со слезами.

Эксперты связывают это с выгоранием, высокой тревожностью и другим восприятием баланса между работой и личной жизнью. Для зумеров эмоциональное состояние оказалось не менее важным, чем сама карьера.

На этом фоне некоторые сотрудники начали просить у работодателей специальные «комнаты для плача». Предполагается, что в таких пространствах можно ненадолго остаться одному и снять напряжение.

Авторы материала отмечают, что для молодежи офисный ритм и жесткий график нередко становятся серьезным испытанием. То, что старшие поколения считали обычной нагрузкой, зумеры воспринимают заметно болезненнее.

В итоге работодателям все чаще приходится учитывать не только продуктивность персонала, но и его эмоциональную устойчивость. Иначе даже обычный рабочий день может закончиться слезами уже к обеду.

