Офис довёл зумеров до слёз: молодёжь просит отдельные комнаты для истерик
Yahoo: зумеры плачут в обеденный перерыв из-за офисного стресса
Обложка © DALL-E / Life.ru
Представители поколения Z все чаще используют обеденный перерыв не для отдыха, а чтобы прийти в себя после рабочего напряжения. Об этом пишет Yahoo.
По данным издания, у части молодых сотрудников стресс накапливается настолько сильно, что во время паузы им приходится буквально «перезагружаться» — иногда со слезами.
Эксперты связывают это с выгоранием, высокой тревожностью и другим восприятием баланса между работой и личной жизнью. Для зумеров эмоциональное состояние оказалось не менее важным, чем сама карьера.
На этом фоне некоторые сотрудники начали просить у работодателей специальные «комнаты для плача». Предполагается, что в таких пространствах можно ненадолго остаться одному и снять напряжение.
Авторы материала отмечают, что для молодежи офисный ритм и жесткий график нередко становятся серьезным испытанием. То, что старшие поколения считали обычной нагрузкой, зумеры воспринимают заметно болезненнее.
В итоге работодателям все чаще приходится учитывать не только продуктивность персонала, но и его эмоциональную устойчивость. Иначе даже обычный рабочий день может закончиться слезами уже к обеду.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.