Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 08:35

РКН заявил о росте DDoS-атак после слухов о блокировке Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Dobrov

Количество DDoS-атак на российскую инфраструктуру возросло в десятки раз вслед за публикациями в СМИ о грядущей блокировке мессенджера Telegram. Такую информацию предоставили РИА «Новости» в Роскомнадзоре, опираясь на данные собственного Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

«Аналитики Центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — отметили представители ведомства.

В РКН добавили, что при стандартном режиме работы система фиксирует примерно 350 атак за семь дней, причём лишь 23 из них целятся непосредственно в ведомство. Однако на пике, который пришёлся на отрезок с 26 февраля по 4 марта, суммарное число атак резко подскочило до 949.

Telegram заблокировал рекордные 150 тысяч групп и каналов за выходные

Ранее пользователи Telegram в России начали получать уведомления о возможных ограничениях в работе платной подписки. В сообщениях говорилось, что оформить Premium в ближайшее время может стать технически невозможно.

Вероника Бакумченко
