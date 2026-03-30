Telegram заблокировал рекордные 150 тысяч групп и каналов за выходные
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Funstock
Telegram заблокировал 150,2 тыс. групп и каналов 28–29 марта, сообщается на официальном сайте платформы. В 28 марта 2026 года ограничения затронули 72,4 тысячи сообществ, в воскресенье — 77,8 тысячи.
Всего с начала 2026 года Telegram ограничил доступ к 11 миллионам групп и каналов. Как поясняется на сайте, платформа ежедневно блокирует десятки тысяч сообществ и удаляет миллионы единиц контента, нарушающего условия предоставления услуг. Среди оснований для блокировки — подстрекательство к насилию, распространение материалов с насилием в отношении детей и торговля запрещёнными товарами.
Ранее Life.ru писал, что суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за экстремистский контент. Причиной разбирательства стало игнорирование требования об удалении материалов с призывами к экстремистской деятельности и пропагандой ЛГБТ*.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.
Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.