29 марта, 09:12

Telegram может вернуться? В СПЧ дали неожиданный прогноз

В СПЧ заявили о высокой вероятности выполнения Telegram требований законов РФ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Telegram, скорее всего, возобновит свою работу в России. Такую оптимистичную оценку дал Александр Ионов, возглавляющий комиссию СПЧ.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российские власти предлагают команде мессенджера «адекватные» условия, и выразил уверенность в выполнении требований законодательства, в частности, касающихся экстремизма и национальной безопасности.

«Есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — сказал Ионов.

Глава «Ростелекома» Осеевский: Telegram в РФ «умирает», следуя по стопам WhatsApp

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из‑за отказа администрации мессенджера удалять запрещённый контент. Минцифры утверждает, что Telegram не выполнил около 150 тысяч запросов на блокировку, включая материалы с детской порнографией и сведения о наркотиках. При этом статистика самой платформы указывает на усиление модерации и блокировку более 114 тысяч групп и каналов. Роскомнадзор же настаивает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.

Наталья Демьянова
