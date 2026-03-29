Telegram может вернуться? В СПЧ дали неожиданный прогноз

Telegram, скорее всего, возобновит свою работу в России. Такую оптимистичную оценку дал Александр Ионов, возглавляющий комиссию СПЧ.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российские власти предлагают команде мессенджера «адекватные» условия, и выразил уверенность в выполнении требований законодательства, в частности, касающихся экстремизма и национальной безопасности.

«Есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — сказал Ионов.