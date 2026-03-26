Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 13:56

Глава «Ростелекома» Осеевский: Telegram в РФ «умирает», следуя по стопам WhatsApp

Иконка приложения Telegram на iOS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Иконка приложения Telegram на iOS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Иностранные мессенджеры теряют популярность в России, умирая на глазах, в то время как отечественный Max стремительно растёт. Об этом журналистам на съезде РСПП рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, трафик WhatsApp сейчас практически отсутствует, и Telegram идёт по его стопам.

«WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растёт трафик Max», — заявил Осеевский.

Он также отметил, что после пропажи голосой связи в зарубежных мессенджерах значительно выросло количество звонков по обычной мобильной связи.

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за экстремистский контент
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за экстремистский контент

Ранее Life.ru рассказывал, что ФАС предложила обойтись без штрафов за размещение рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 года. Представители службы признали, что бизнесу потребуется время, чтобы подстроиться под новые правила и перенаправить бюджеты на альтернативные каналы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Telegram
  • MAX (мессенджер)
  • Ростелеком
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar