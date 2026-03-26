Глава «Ростелекома» Осеевский: Telegram в РФ «умирает», следуя по стопам WhatsApp

Иностранные мессенджеры теряют популярность в России, умирая на глазах, в то время как отечественный Max стремительно растёт. Об этом журналистам на съезде РСПП рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, трафик WhatsApp сейчас практически отсутствует, и Telegram идёт по его стопам.

«WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растёт трафик Max», — заявил Осеевский.

Он также отметил, что после пропажи голосой связи в зарубежных мессенджерах значительно выросло количество звонков по обычной мобильной связи.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФАС предложила обойтись без штрафов за размещение рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 года. Представители службы признали, что бизнесу потребуется время, чтобы подстроиться под новые правила и перенаправить бюджеты на альтернативные каналы.