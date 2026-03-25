ФАС разрешила размещать рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года

Федеральная антимонопольная служба предложила не штрафовать за размещение рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 года. ФАС считает, что бизнесу нужно время для адаптации к новым правилам и переориентации на другие каналы.

Соответствующий переходный период обсуждается в рамках анализа поступающих обращений. Служба напоминает, что федеральный закон прямо запрещает распространение рекламных материалов на ресурсах с ограниченным доступом. В настоящий момент служба изучает информацию, полученную от Роскомнадзора.

Кроме того, специалисты ФАС анализируют рекламные объявления в Telegram и YouTube. В центре внимания — даты заключения договоров, момент введения ограничений на работу этих сервисов, а также основания для публикации материалов, включая платёжные поручения.

В службе признают, что бизнесу необходимо время, чтобы подстроиться под новые правила и перенаправить бюджеты на альтернативные каналы. В связи с этим предлагается ввести переходный период до конца 2026 года. Если предложение примут, штрафные санкции за рекламу на этих двух площадках временно применяться не будут.

При этом в отношении платформ, попавших под ограничения ранее (например, Instagram* и Facebook*), а также VPN-сервисов, подход останется жёстким. Контроль за соблюдением закона там продолжится, а размещение рекламы по-прежнему не допускается.

Напомним, ранее ФАС назвала незаконным размещение рекламы в Telegram. Представителям рекламной индустрии рекомендовали провести проверку размещённых материалов на интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен.

