Telegram разослал уведомления о последней возможности приобрести Premium

Российские владельцы аккаунтов в популярном мессенджере Telegram начали получать оповещения. Сервис предупреждает, что оформление статуса Premium вскоре «может стать технически невозможно» в нашем регионе.

«В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в Вашем регионе. Сегодня последняя возможность оплатить Telegram Premium», — говорится в тексте.

Администрация ресурса предложила временный выход из сложившейся ситуации. Пользователям сообщили, что «пока ещё сохраняется возможность предоплаты двух лет подписки».

Для справки: оформление платного доступа Telegram Premium даёт возможность пользоваться расширенным функционалом и более высокими порогами ограничений. Подобный сервис создан для тех, кто постоянно сидит в мессенджере, администрирует каналы, часто пересылает или загружает файлы, а также решает через Telegram рабочие задачи.