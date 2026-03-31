Telegram разослал уведомления о последней возможности приобрести Premium
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wichayada suwanachun
Российские владельцы аккаунтов в популярном мессенджере Telegram начали получать оповещения. Сервис предупреждает, что оформление статуса Premium вскоре «может стать технически невозможно» в нашем регионе.
«В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в Вашем регионе. Сегодня последняя возможность оплатить Telegram Premium», — говорится в тексте.
Администрация ресурса предложила временный выход из сложившейся ситуации. Пользователям сообщили, что «пока ещё сохраняется возможность предоплаты двух лет подписки».
Для справки: оформление платного доступа Telegram Premium даёт возможность пользоваться расширенным функционалом и более высокими порогами ограничений. Подобный сервис создан для тех, кто постоянно сидит в мессенджере, администрирует каналы, часто пересылает или загружает файлы, а также решает через Telegram рабочие задачи.
С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из‑за отказа администрации мессенджера удалять запрещённый контент. Минцифры утверждает, что Telegram не выполнил около 150 тысяч запросов на блокировку, включая материалы с детской порнографией и сведения о наркотиках. При этом статистика самой платформы указывает на усиление модерации и блокировку более 114 тысяч групп и каналов. Роскомнадзор же настаивает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.