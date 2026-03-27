Олимпийский мишка как убежище: Почему зумеры всё чаще обращаются к прошлому

Российская молодёжь воспринимает своё будущее как ловушку неопределённости и всё больше интересуется прошлым, испытывая ностальгию по эпохам, в которых не жила. Об этом заявила профессор Высшей школы экономики Елена Омельченко на Грушинской конференции, представляя исследование настроений среди молодых учёных в возрасте 20–35 лет.

По словам социолога, которые приводит РБК, все 30 респондентов ощущают неуверенность в завтрашнем дне, склонны откладывать взросление и черпают опору в прошлом. Оно для них — ключ к пониманию настоящего и будущего. Причины такого восприятия — дефицит информации и ресурсов, разрыв преемственности, резкие социальные перемены, вооружённые конфликты и климатические угрозы.

Молодые люди, даже не заставшие советскую эпоху, получают представление о ней из медиа, рассказов родителей и старших родственников. В итоге, отметила Омельченко, «время с олимпийским Мишкой и Чебурашкой» начинает восприниматься как стабильное, душевное и надёжное. Такой образ позволяет смягчить ощущение катастрофичности будущего через установку: «Мы выжили тогда — выживем и сейчас».

Профессор МГУ Елена Шестопал, комментируя выводы коллеги, согласилась, что фиксация на прошлом — нездоровое явление. Однако она подчеркнула, что пандемия и военная операция создали новую политическую реальность, которая, наряду с трудностями, принесла консолидацию общества и преодоление чувства национальной неполноценности.

Ранее политический психолог отмечал, что современная антиэйджинг-культура ориентирована на внешнюю молодость, однако поколения зумеров и альфа, оставаясь биологически молодыми, всё чаще демонстрируют черты, свойственные моральному старению: повышенную тревожность, стремление избегать риска и делать ставку на безопасность и комфорт. По словам эксперта, молодость превращается в формальный атрибут, утрачивая внутреннюю динамику — способность рисковать, преодолевать трудности и развиваться.