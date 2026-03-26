Российские зумеры массово становятся банкротами

Доля молодёжи до 25 лет среди российских должников, проходящих процедуру банкротства, достигла 14% по итогам 2025 года. Для сравнения: два года назад этот показатель составлял всего 1,5%, то есть число зумеров-банкротов увеличилось в девять раз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодые люди легче соглашаются на микрозаймы, а на фоне инфляции и невысоких доходов их долговая нагрузка стремительно растёт. Процедуру банкротства для этой возрастной группы упрощает отсутствие крупных активов — терять в случае признания несостоятельности им практически нечего.

Эксперты связывают резкий рост популярности такого способа избавления от долгов с активной рекламой юридических фирм. В ней банкротство преподносится не как катастрофа, а как «финансовая перезагрузка» без серьёзных последствий. На практике же списать все обязательства невозможно, а кредитные организации относятся к бывшим банкротам с осторожностью, особенно в первые несколько лет после завершения процедуры.

Массовое банкротство граждан приводит к подорожанию кредитов, включая ипотеку. Банки вынуждены повышать ставки, чтобы компенсировать растущие риски невозврата средств. Это, в свою очередь, отражается на бизнесе: компаниям становится дороже занимать деньги на производство и закупку товаров, а свои расходы они закладывают в конечную цену для потребителей.

Ранее сообщалось, что российские зумеры берут микрозаймы под 300% ради интереса, а расплачиваются родители. Один из случаев произошёл с россиянкой, чья младшая сестра, как только исполнилось 18 лет, оформила микрокредиты на 100 тысяч рублей под 300% годовых. При этом девочка ни в чём не нуждалась — её заваливали дорогими подарками, включая айфоны.